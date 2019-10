Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Dieselspur - unbekannter Rollerfahrer gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer Dieselspur, die sich am Montag gegen 17.00 Uhr auf der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim gebildet hatte, kam es zu einem Unfall mit einem derzeit noch unbekannten Rollerfahrer. Von Zeugen konnte zunächst beobachtet werden, wie ein Fahrzeug mit Firmenaufschrift an dem sich ein Anhänger befand, die Straße entlang fuhr. Hierbei kippte wohl ein Kanister, der auf dem Anhänger stand, um und es lief eine Flüssigkeit, mutmaßlich Dieselkraftstoff, auf die Straße. Ein Rollerfahrer geriet im weiteren Verlauf ins Rutschen und stürzte. Der Mann setzte sich anschließend jedoch wieder auf seinen Roller und fuhr davon. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Besigheim, die mit vier Wehrleuten und einem Fahrzeug anrückten, ab. Die Einsatzkräfte streuten die Flüssigkeit schließlich ab. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an. Die Polizei bittet nun insbesondere den Rollerfahrer sich unter Tel. 07142/405-0 zu melden.

