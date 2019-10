Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter bricht in zwei Praxen ein; Herrenberg: Schulgebäude beschädigt und Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unbekannter bricht in zwei Praxen ein

Zwischen Freitag 15.00 Uhr und Montag 09.30 Uhr machte sich ein Einbrecher in der Bahnhofstraße in Böblingen zu schaffen. In einem Geschäftshaus drang er in zwei Praxen ein, indem er jeweils die Schlösser der Eingangstüren manipulierte. Anschließend durchsuchte er das Innere der Räume und entwendete aufgefundenes Bargeld in einer Gesamthöhe von etwa 330 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Herrenberg: Schulgebäude beschädigt

Vermutlich mit einer Bierflasche schlug ein noch Unbekannter zwischen Samstag 16.00 Uhr und Montag 09.50 Uhr eine Scheibe einer Schule in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg ein. Die Scheibe befindet sich im Eingangsbereich. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Herrenberg-Gültstein: Unfallflucht - LKW bleibt im Grünstreifen stecken

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 09.00 Uhr auf der Kreisstraße 1039 zwischen Gültstein und Altingen (Kreis Tübingen) ereignete, sucht das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, noch Zeugen. Einem 28-jährigen LKW-Lenker, der in Richtung Altingen unterwegs war, kam ein noch unbekannter LKW-Fahrer entgegen. Dieser kam vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur, so dass der 28-Jährige ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Er geriet jedoch von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und blieb schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn stecken. Der Unbekannte machte sich indes davon. Der LKW des 28-Jährigen musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden, der etwa 5.000 Euro beträgt.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

