POL-RT: Seniorenaktionswoche des Polizeipräsidiums Reutlingen an den Radwegen im Neckartal und an der Großen Lauter: "Helm tragen und Vorbild sein" - Sicher unterwegs mit dem Rad

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES), Kirchentellinsfurt (TÜ), Münsingen (RT):

Diese Woche standen am Montag am Neckartalradweg beim Aileswasensee, am Mittwoch zwischen dem Kirchentellinsfurter Baggersee und Lustnau, sowie am Donnerstag auf dem Radweg entlang der Großen Lautert bei Münsingen-Hundersingen, die Seniorinnen und Senioren im Fokus der Verkehrsprävention.

Im Rahmen der Kampagne "Schütze dein Bestes" zeigten die Polizeibeamten anhand verbogener Unfallräder und ramponierter Fahrradhelme auf, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelms ist. Mit großem Interesse folgten die Radler, vor allem die "oben ohne" unterwegs waren, den Ausführungen der Polizeibeamten. Unfälle mit teilweise schweren Kopfverletzungen, die womöglich durch einen Helm hätten vermieden werden können, stimmten die zahlreichen Radtouristen an den Informationsständen sehr nachdenklich. Auch "Helm tragen - Vorbild sein" für die eigenen Kinder und Enkel war Botschaft der Verkehrssicherheitsaktion. Sie machte deutlich, wie wichtig es ist, dass die Erwachsenen mit gutem Beispiel voran gehen.

Ganz besonderes Interesse konnte bei den radelnden Seniorinnen und Senioren zu einem aktuellen Kriminalitätsphänomen geweckt werden, bei dem sich Telefonbetrüger als Polizeibeamte ausgeben. Auch in unserer Region werden immer wieder ältere Menschen Opfer dieser perfiden Betrugsmasche. Anhand des Faltblattes "Vorsicht Abzocke" erteilten die Polizeibeamten Verhaltenstipps, um nicht auf die Betrüger hereinzufallen.

An den Infoständen holten sich jeweils über 100 Interessierte Rat zu den unterschiedlichen Themen.

Da die Aktion am Mittwoch bei Kirchentellinsfurt wegen starkem Regen abgebrochen werden musste, ist dort eine Wiederholung am kommenden Montag, 12.08.2019, zwischen zehn Uhr und 15 Uhr vorgesehen.

Weitere Informationen zur Verkehrssicherheitsaktion "Helm tragen - Vorbild sein" gibt es online unter www.gib-acht-im-verkehr.de und www.helm-tragen-vorbild-sein.de und zu dem Kriminalitätsphänomen "Vorsicht Abzocke" durch Telefonbetrug unter www.polizei-beratung.de (cw)

