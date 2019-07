Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens/ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Als am Donnerstag gegen 14:40 Uhr eine 78-jährige PKW-Fahrerin in der Waisenhausstraße vom Fahrbahnrand losfahren wollte, verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal. Durch die nicht erwartete Reaktion ihres PKW erschrak sie sich und stieß gegen das hinter ihr geparkte Auto. Eine 90jährige Frau, die gerade im Begriff war, in dieses Auto zu steigen, erlitt hierbei eine Verletzung am Fuß. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

