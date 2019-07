Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Leitplanke unter Alkoholeinwirkung beschädigt und geflüchtet

Höheischweiler (ots)

Am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger Fahrer eines Pkw-Gespannes die BAB A8 aus Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Im Bereich der Ausfahrt Pirmasens/Winzeln kam der Fahrer, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Nach der Kollision setzte der 31-Jährige die Fahrt in Richtung L 600 weiter fort. Am Verkehrskreisel Blocksbergstraße/L600 konnte der Fahrer durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte die eingesetzten Beamten einen Alkoholwert von 1,27 Promille fest. Des Weiteren fiel den Beamten auf, dass der Pkw des 31-Jährigen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein so-wie die Pkw- Papiere einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Nun muss sich der 31-Jährige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahren ohne Versicherungsschutz verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell