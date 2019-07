Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drogenfund in Pirmasenser Wohnung

Pirmasens (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Schutzpolizei wegen eines Beziehungsstreites um Hilfe gebeten. In der Wohnung in der Pirmasenser Innenstadt befanden sich mehrere junge Männer. Da deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar war, wurde die Wohnung durchsucht. Hierbei wurden 60 fertig portionierte Cannabis-Päckchen, eine Feinwaage sowie Bargeld in kleiner Stückelung aufgefunden und sichergestellt.

