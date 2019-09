Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit vom 06. September 2019, 20.00 Uhr, bis zum 07. September 2019, 10.00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter an der Fladderburger Straße die Hauswand einer Grundschule, zwei Buswartehäuschen sowie zwei Lkw mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494/308) entgegen.

