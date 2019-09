Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Fahrräder gestohlen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (11.09.2019) in Lohne insgesamt neun zumeist hochwertige Fahrräder (Mountain- und E-Bikes) gestohlen. Am Abend erlangten die Täter während einer Vorstellung an der Freilichtbühne im Stadtpark sechs Räder. Die anderen drei Fahrräder wurden im Ortsteil Kroge an Bushaltestellen entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen - insbesondere Transportern - nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell