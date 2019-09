Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Garrel - Radmuttern an Pkw gelöst/Zeugenaufruf

Am 11. September 2019 parkte eine 29-jährige Cloppenburgerin ihren Opel Astra in der Zeit von 09.55 Uhr bis 13.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Schulstraße. In dieser Zeit lockerten unbekannte Täter die Radmuttern des linken Vorderreifens. Die Geschädigte bemerkte während der Fahrt ungewohnte Geräusche und suchte eine Kfz-Werkstatt auf, welche die gelösten Radmuttern feststellten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Molbergen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 12. September 2019 befuhr ein 20-jähriger Molberger gegen 15.15 Uhr mit seinem Opel Corsa die Tannenstraße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

