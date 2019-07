Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht insgesamt 4.193 Euro Geldstrafe am Flughafen Düsseldorf ein

Düsseldorf (ots)

Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle verschiedener Flüge wurden am gestrigen Vormittag durch die Bundespolizei zwei Personen festgestellt, die zur Festnahme ausgeschrieben waren. Aufgrund diverser Delikte wurden die Betroffenen insgesamt zu einer Geldstrafe von 4.192,75 Euro verurteilt, die bei der Bundespolizei beglichen wurden.

Ein 47-Jähriger wurde bei der Kontrolle nach Dublin festgestellt, weil die Staatsanwaltschaft München den Mann zur Festnahme wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen ausgeschrieben hatte. Der rumänische Staatsangehörige konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 56 Tagen umgehen, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.162,75 Euro bei der Bundespolizei beglich.

Des Weiteren wurde ein 39-Jähriger im Rahmen der Ausreisekontrolle nach Antalya kontrolliert. Dabei wurde der Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Betruges festgestellt. Der Deutsche konnte die Geldstrafe in Höhe von 2.030,- Euro zunächst nicht aufbringen. Deshalb kontaktierte er eine Bekannte, um die Summe auftreiben zu können und somit nicht in die Justizvollzugsanstalt zu müssen. Dank der Bekannten gelang ihm dies, da die Geldstrafe bei einer Polizeiwache in Salzgitter eingezahlt wurde. Dadurch konnte der in Salzgitter lebende Mann die Restfreiheitsstrafe von 58 Tagen doch noch umgehen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Flgh. Düsseldorf

Anne Kister

Telefon: 0211 9518 108

E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Postfach 30 04 42

40404 Düsseldorf



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell