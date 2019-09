Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fische entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 06. September 2019, 08.00 Uhr, bis Samstag, 07. September 2019, 08.00 Uhr, aus einem Teich an der Baumschulenallee diverse Fische, u. a. 12 ausgewachsene Kois und etwa 40 bis 50 kleinere Fische. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Ramsloh - Sachbeschädigung

Am 12. September 2019 warf ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr mit einem kleinen Findling die Fensterscheibe einer Balkontür ein. Hierdurch wurde die Scheibe beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

