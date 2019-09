Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Kiosk

In der Zeit von Donnerstag, 05. September 2019, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 12. September 2019, 15.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kiosk am Tannenweg ein. Im Inneren wurden mehrere angebrochene Spirituosenflaschen entwendet. Anschließend wurden die Wände mit Küchenpapier und Balsamico beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, 12. September 2019, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 14.40 Uhr bis 15.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Ahornstraße einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zum Eindringen in das Gebäude kam es nicht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 12. September 2019, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken aus einer Parklücke in der Tiefgarage an der Marienstraße einen geparkten blauen VW Touran. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von 09.30 Uhr bis 13.15 Uhr. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell