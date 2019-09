Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, 8.000,- EUR Schaden

Northeim (ots)

Northeim, Friedrich-Ebert-Wall 9 Montag, 09.09.2019, 11:30 Uhr

NORTHEIM -dm- Am Montag gegen 11:30 Uhr geriet ein 47-Jähriger auf dem Friedrich-Ebert-Wall in den Gegenverkehr. Es kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 71-Jährigen Northeimers. Der Gesamtschaden beträgt 8.000,-EUR. Der 47-Jährige aus Eisenach fuhr in Richtung Göttinger Straße als er plötzlich aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Der ihm entgegenkommender Northeimer konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

