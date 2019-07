Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Schwerer Verkehrsunfall

Hügelsheim (ots)

Weil er beim Überqueren der Straße ein herannahendes Auto übersah, kollidierte ein 15- jähriger Radfahrer am Montagmittag in der Oberwaldstraße frontal mit einem 51- jährigen Pkw-Fahrer. Der Jugendliche schlug mit dem Kopf gegen die A-Säule des Pkw und verletzte sich schwer, da er keinen Helm trug. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus in Balg. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. /gü

