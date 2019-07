Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Roller gestürzt

Offenburg (ots)

Der 16 Jahre alte Lenker eines Rollers zog sich bei einem Sturz am Dienstagmorgen leichte Verletzungen zu. Der junge Mann war gegen 7:40 Uhr auf der Freiburger Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und alleinbeteiligt zu Fall kam. Zur Behandlung seiner Blessuren wurde der Jugendliche in das Krankenhaus nach Offenburg gebracht. Der Schaden an seinem Roller wird auf 500 Euro geschätzt. /ma

