Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Am Dienstagmittag kollidierte in der Hauptstraße am Kronenplatz ein Linienbus mit einem vorausfahrenden Volkswagen. Dabei wurde ein 28 Jahre alter Fahrgast des Busses leicht verletzt. Der 78-jährige Golf-Fahrer kam ohne Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

