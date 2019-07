Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Kupferdiebstähle

Zeugenaufruf

Ötigheim (ots)

Unbekannte Diebe haben vermutlich über einen längeren Zeitraum hinweg mehrere Tonnen Kupferkabel von einer Baustelle im Bereich der Straße "Aufs Kappelsträßel" entwendet und so einen hohen Schaden angerichtet. Ein Arbeiter stellte den Diebstahl am vergangenen Wochenende fest und alarmierte die Polizei. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Bietigheim schätzen den Diebstahlschaden derzeit auf einen fünfstelligen Betrag. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07245 912710 an die Polizei.

