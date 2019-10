Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Altreifen illegal entsorgt

Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag oder in der Nacht zum Freitag auf dem Wanderparkplatz "Weißer Stein" neben der B 464 im Naturschutzgebiet Schönbuch insgesamt 16 Altreifen illegal entsorgt. Personen, die diese Entsorgung beobachtet haben oder Hinweise zur Herkunft der Reifen geben können, werden gebeten, sich beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt in Böblingen, Tel. 07031/13-2670, zu melden.

