POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Büro; Kornwestheim: Autos zerkratzt; Kirchheim am Neckar: drei Wohnwagen gestohlen; Markgröningen: 19-Jährige fährt Audi zu Schrott

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Einbruch in Büro

Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr suchte ein noch unbekannter Täter ein Gebäude in der Karl-Haußmann-Straße im Ludwigsburger Westen heim und brach ein. Indem er einen Stein durch eines der Fenster warf, gelang es ihm in ein Büro einer Prüfgesellschaft einzudringen. Mutmaßlich löste er jedoch einen Alarm aus, so dass er zwar noch einen Schrank durchwühlte, dann allerdings ohne Beute wieder verschwand. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Kornwestheim: Autos zerkratzt

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Bilanz einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter zwischen Samstag 21.30 Uhr und Sonntag 08.30 Uhr in der Straße "Im Mohn" in Kornwestheim verübte. Der Täter zerkratzte insgesamt drei Fahrzeuge, die hintereinander geparkt waren. Es handelt es sich um einen Renault, einen VW und einen Peugeot. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Kirchheim am Neckar: drei Wohnwagen gestohlen

Gleich drei Wohnwagen ließen noch unbekannte Diebe mitgehen, die zwischen Samstag 19.30 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr auf einem Firmengelände in der Max- Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar zuschlugen. Um die Fahrzeuge entwenden zu können, demontierten die Täter zwei Teile der das Gelände umgebenden Umzäunung. Einen Graben, den sie zum Abtransport des Diebesguts überwinden mussten, bedeckten die Unbekannten mit Material, das sie von einem benachbarten Firmengelände mitnahmen. Die Wohnwagen wurden über diese "Brücke" auf ein Feld gezogen und anschließend vermutlich mit Autos abtransportiert. Der Wert der Caravans, es handelt sich um zwei der Marke Fendt und einen der Marke Tabbert, dürfte sich auf eine fünf- bis sechsstellige Summe belaufen. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen auf dem Firmengelände oder drum herum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07141/18-9 zu melden.

Markgröningen: 19-Jährige fährt Audi zu Schrott

Eine 19 Jahre alte Frau geriet in der Nacht zum Montag aus bislang unbekannter Ursache in Markgröningen außer Rand und Band. Zunächst entwendeten sie die Autoschlüssel ihres Freundes und setzte sich dann mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gegen 02.00 Uhr hinter das Steuer des Wagens. Sie fuhr ohne die Beleuchtung am Audi eingeschaltet zu haben durch Markgröningen und geriet wohl mehrfach auf die Gegenspur. Im Bereich des Kreisverkehrs in der Asperger Straße kollidierte sie schließlich mit diversen Verkehrszeichen und einer Grundstückbegrenzung. Vermutlich riss hierbei auch die Ölwanne des Fahrzeugs auf. Die 19-Jährige setzte ihre Fahrt nun weiter in Richtung der Schultze-Delitzsch-Straße fort, wobei sich der Betriebsstoff auf der Fahrbahn verteilte. Zeugen alarmierten im weiteren Verlauf die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Vaihingen an der Enz rückten hierauf aus und konnten die 19-Jährige in der Schultze-Deltzsch-Straße feststellen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die verschmutzte Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen befand sich darüber hinaus mit drei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten im Einsatz. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 3.500 Euro belaufen. Die 19 Jahre alte Frau, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird mit einer Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen müssen.

