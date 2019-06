Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einsatz beendet - Bombendrohung in der Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 14.06.2019, 16:52 Uhr, über eine Bombendrohung in der Neusser Innenstadt. Die Polizei war mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz und hat das Gebäude eines Bankinstitutes an der Oberstraße geräumt. Ein angrenzender Gastronomiebetrieb musste ebenfalls evakuiert werden.

Am Freitagnachmittag (14.6.), gegen 15:15 Uhr, hatte ein Mitarbeiter der Filiale eine schriftliche Notiz auf einem Zettel in einem Briefkasten an der Gebäudeseite "Oberstraße" gefunden und die Polizei informiert. Ein Unbekannter hatte damit gedroht, in der Bank eine Bombe deponiert zu haben. Dies bestätigte sich nicht.

Polizeibeamte hatten das Geldinstitut mit Unterstützung eines Diensthundes durchsucht. Verdächtige Gegenstände konnten nicht festgestellt werden. Die Straßensperrungen rund um die Oberstraße sind am Freitag, gegen 18:50 Uhr aufgehoben worden. Die evakuierten Gebäude sind ebenfalls wieder freigegeben. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Passanten, die am Freitag in der Zeit von 14:30 bis 15:15 Uhr Angaben zu verdächtigen Beobachtungen an der Oberstraße machen können, die im Zusammenhang mit der Bombendrohung stehen könnten, werden um einen Anruf bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 gebeten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell