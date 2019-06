Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bombendrohung in der Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Am Freitagnachmittag (14.6.), gegen 15:15 Uhr, wurde eine Bombendrohung bei einem Geldinstitut an der Oberstraße in Neuss bekannt. Die Polizei ist mit einer Vielzahl von Kräften in der Innenstadt im Einsatz und hat den Bereich um die Bank abgesperrt.

Das Gebäude des Institutes ist evakuiert. Angrenzende Gebäude werden aktuell noch geräumt. Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, wird empfohlen, den Bereich rund um die Oberstraße großräumig zu umfahren. Die polizeilichen Maßnahmen dauern. (Stand: 16:50 Uhr)

