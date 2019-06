Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Heuballen in Brand geraten

Meerbusch Langst Kierst (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagabend (13.6.), gegen 21.20 Uhr, zu einem Brand auf einem Feld am Kullenberg gerufen. Vor Ort standen nach ersten Schätzungen 400 bis 500 Heuballen in Flammen, die die Feuerwehr kontrolliert abbrennen ließ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden.

Sofern Passanten verdächtige Feststellungen am Donnerstagabend am Kullenberg gemacht haben, wird um einen Anruf bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 gebeten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell