Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Ergänzung zum Balkonbrand, Brandursache gefunden; K1077 bei Ehningen: Mini Cooper rammt Traktor-Anhänger; Schönaich: Unbekannter beschädigt VW

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Ergänzung zum Balkonbrand, Brandursache gefunden

Wie wir berichteten war es am Sonntag gegen 21:30 Uhr zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Sindelfingen gekommen. Mittlerweile ist die Brandursache ermittelt. Ursächlich war augenscheinlich ein Kurzschluss eines Staubsaugers. Das Gerät war zum Laden in eine Steckdose eingesteckt. Durch einsetzenden Regen kam es vermutlich zu einem Kurzschluss, in dessen Folge der Staubsauger in Brand geriet und weitere Gegenstände auf dem Balkon in Brand setzte.

K1077 bei Ehningen: Mini Cooper rammt Traktor-Anhänger

Am Sonntag wollte ein 28-Jähriger gegen 11:15 Uhr mit seinem Traktor und einer angehängten Rundballenpresse von einem Feldweg zum anderen wechseln und musste hierbei über die K1077 bei Ehningen fahren. Ein 47-Jähriger und seine gleichaltrige Beifahrerin befuhren mit ihrem Mini Cooper die K1077 von Böblingen kommend in Richtung Herrenberg, als der 28-Jährige mit seinem Gespann vor ihnen auf die Straße einbog. Der 47-Jährige konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er in der Folge mit seinem Fahrzeug auf den Anhänger auffuhr. Die 47-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro. Der Mini Cooper war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schönaich: Unbekannter beschädigt VW

Zwischen Samstag 13:30 Uhr und Sonntag 8:00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack an der Fahrertür und der Motorhaube eines in Schönaich in der Lessingstraße abgestellten VW Golf. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031/13-2500 entgegen.

