Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Ladendieb randaliert

Sprockhövel (ots)

Am 05.10., gegen 07:30 Uhr kehrte ein 28-jähriger Dorstener nach einem zuvor begangenen Ladendiebstahl zu der geschädigten Tankstelle an der Bochumer Straße zurück, belästigte dort Kunden und versuchte, einen weiteren Diebstahl zu begehen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von ihm bedroht und körperlich angegangen. Bei der folgenden Ingewahrsamnahme wehrte sich der Mann heftig. Nach erfolgter Blutprobe wurde er von der Polizeiwache in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

