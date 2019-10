Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Aggressiver Mann beschäftigt Rettungsdienst und Polizei

Gevelsberg (ots)

Am 06.10. gegen 23.20 Uhr verständigte ein 50-jähriger Mann aus Niedersachsen den Rettungsdienst und gab vor, sich in einer Notlage zu befinden. Als die Rettungskräfte an der Einmündung Mittelstraße/ Mylinghauser Straße eintrafen, verhielt er sich diesen gegenüber sehr aggressiv. Auch die zur Unterstützung angeforderten Polizeibeamten ging der 50-Jährige körperlich an, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Ennepetal verbracht wurde, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung außerdem eine Blutprobe entnommen wurde.

