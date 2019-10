Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Kleinkradfahrer stürzt und verletzt sich

Ennepetal (ots)

Am 05.10.2019 um 15:06 Uhr befährt ein 50-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw VW Caddy die Königsfelder Straße in Fahrtrichtung Hagelsiepen. In Höhe des dortigen Kreisverkehrs missachtet er die Vorfahrt eines sich bereits im Kreisverkehr befindenden, 50-jährigen Kleinkraftradfahrers aus Schwelm. Beim folgenden Bremsmanöver verliert der Schwelmer die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzt. Er wird leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 300,- Euro.

