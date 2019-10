Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Pkw überschlägt sich. Vier Verletzte

Ennepetal (ots)

Am 05.10.2019 um 05:50 Uhr befährt eine 19-jährige Ennepetalerin mit ihrem Pkw VW Polo die Königsfelder Straße in Fahrtrichtung Königsfeld. In Höhe der Hausnummer 66 kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigt ein Verkehrszeichen. Hierbei verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw überschlägt sich und kommt auf einem Feld zum Stehen. Die Fahrerin sowie ihre drei 18- und 19-jährigen Mitfahrer werden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird bei der Fahrerin Alkoholeinfluss festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wird angeordnet. Ihr Führerschein wird sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 1200,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell