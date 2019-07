Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Überdachung von Gartenhütte gerät in Brand Polizei warnt vor unsachgemäßem Umgang mit Zigarettenkippen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 02.07.2019, 17.50 Uhr

Am frühen Dienstagabend wurden Polizei und Berufsfeuerwehr Wolfsburg zum einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße gerufen. Vor Ort trafen die Ordnungshüter zeitgleich mit den Brandbekämpfern ein. Wie sich herausstellte, war das Vordach einer Gartenhütte in Brand geraten. Nachbarn der brandbetroffenen Laube hatten das Feuer rechtzeitig entdeckt und waren mittels Gartenschlauch den Flammen zu Leibe gerückt. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und meldete recht schnell "Feuer aus".

Bei der Untersuchung zur Brandursache kamen die Beamten einem Aschenbecher auf die Spur, in dessen unmittelbarer Nähe das Feuer entstanden sein dürfte. Die Polizei vermutet, dass nicht komplett gelöschte oder daneben geworfene Zigarettenkippen ursächlich für den Brand sein dürften. Wie hoch der Schaden an dem Vordach der Gartenhütte ist, kann derzeit nicht gesagt werden.

Polizeisprecher Thomas Figge von der Polizei in Wolfsburg warnt in diesem Zusammenhang davor, Zigarettenkippen unsachgemäß zu entsorgen: "Gerade in Anbetracht der hohen Temperaturen und der damit verbundenen Trockenheit sollten es Raucher tunlichst unterlassen, Zigarettenkippen oder noch glimmenden Tabak achtlos zu entsorgen."

