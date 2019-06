Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Verkaufsraum einer Tankstelle eingebrochen

Gangelt-Stahe (ots)

Am 2. Juni (Montag) drang gegen 2.10 Uhr eine männliche Person gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bundesstraße ein. Nachdem er eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte, gelangte der Unbekannt in das Gebäude und entwendete Tabakwaren. Anschließend flüchtete er zu Fuß durch die Feldgemarkung in Richtung Gangelt. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Nach seinen Angaben war der Täter korpulent, trug ein graues Kapuzenshirt und führte einen Sack mit sich. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann nicht mehr ausfindig gemacht werden. Weitere Zeugen dieses Einbruchs oder Personen, die Angaben zur Identität des gesuchten Täters machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell