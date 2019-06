Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Heinsberg (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Hückelhoven befuhr am Sonntag (2. Juni) gegen 14.45 Uhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße 221 hinter einem Leichtkraftradfahrer in Richtung Heinsberg. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn 46 touchierte er das vorrausfahrende Leichtkraftrad und kam zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige Leichtkraftradfahrer blieb unversehrt.

