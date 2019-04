Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Die Fachkreisvorsitzenden des Präventionsrates treffen sich

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, den 04.04.2019, haben sich die Vorsitzenden der fünf Fachkreise des Präventionsrates der Stadt Gelsenkirchen (PräGe) und der Vorsitzende des PräGe-Fördervereins im Hans-Sachs-Haus zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen. Neben dem gegenseitigen Austausch und der Vorstellung von aktuellen Projekten konnten die Teilnehmer auch einen Blick auf die neue Internetseite des Präventionsrates werfen, die fast fertig gestellt ist und in Kürze "online" gehen soll. Die Fachkreisvorsitzenden trafen sich in dieser Konstellation zum ersten Mal in kleiner Runde. Es ist beabsichtigt, sich in diesem Kreis zukünftig halbjährlich zu treffen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 36520-13

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell