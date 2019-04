Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Polizisten am Telefon - Warnen Sie Ihre Angehörigen!

Gelsenkirchen (ots)

Fälle falscher Polizeibeamter beschäftigen erneut die Polizei Gelsenkirchen, nachdem am Donnerstag, 04.04.2019, mindestens 14 Bürgerinnen und Bürger vor allem im Stadtteil Buer angerufen worden sind. Dabei wurden die Angerufenen nach Wertgegenständen und ihren persönlichen Verhältnissen befragt. Ihnen tischte der Betrüger unterschiedliche Geschichten auf, wobei jedoch immer ein Notizbuch mit Namen der potentiellen Opfer aufgefunden worden sei. Aus diesem Grunde wolle sie der falsche Polizist warnen und versuchte so die Betroffenen geschickt auszuhorchen. In den genannten Fällen wurden die Angerufenen aber stutzig, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden entstand.

Auch wenn über diese Betrugsmasche häufig berichtet wird, ist es aus Polizeisicht wichtig, dass auch ältere Menschen nochmal explizit von ihren Angehörigen gewarnt werden. Sprechen Sie deshalb mit Ihren Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden. Sensibilisieren Sie dafür, keine persönlichen Daten zu Vermögensverhältnissen oder Sicherheitsvorrichtungen an Haus und Wohnung herauszugeben. Erklären Sie, dass es keinesfalls unhöflich ist, im Zweifel einfach das Gespräch zu beenden. Und nehmen Sie die Scheu, mit der echten Polizei unter der Notrufnummer 110 oder 0209/365-0 in Kontakt zu treten und Anzeige zu erstatten.

