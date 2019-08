Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sachbeschädigung nach Zeugenhinweisen aufgeklärt

Grabow (ots)

Nach einem Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung konnten nun zwei Tatverdächtige ermittelt werden. In Grabow hatten zwei Täter am Sonntagabend einen Heuballen in Brand gesetzt (wir berichteten). Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Acker und weitere Objekte verhindern. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Die beiden 12- und 13-jährigen haben die Tat bereits gestanden. Die Polizei bedankt sich in diesem Zuge für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell