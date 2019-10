Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Streitigkeiten enden im Krankenhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 20:05 Uhr in Böblingen in der Herrschaftsgartenstraße zu Streitigkeiten zwischen drei Personen, die dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Aufgrund von vorangegangenen Meinungsverschiedenheiten, die über einen Messengerdienst geführt wurden, trafen sich eine 19-Jährige, ihre 17-jährige Freundin, sowie ein 19-Jähriger vor einem Haus. Dort kam es im Eingangsbereich mutmaßlich zunächst zu weiteren verbalen Streitigkeiten, die dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, bei der die 19-Jährige vermutlich gestoßen, geschlagen und getreten wurde. Ihre 17-jährige Freundin sei durch den 19-Jährigen bedroht worden. Bei Eintreffen der Polizei war die 19 Jahre alte Frau bereits in Behandlung in einem Rettungswagen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der gleichaltrige Kontrahent hatte sich zuvor vom Tatort entfernt, meldete sich aber in der Folge telefonisch bei der Polizei und konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab an, dass die 19-Jährige ihn auch geschlagen habe. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

