POL-LDK: - Audi in Herborn beschädigt - Zeugen nach Schlägen beim Oktoberfest gesucht - Fluchten in Driedorf und auf der A45 - Gartenhütte durchwühlt - Heuballen brennen in Werdorf - Fahrrad geklaut

Herborn: Schläge und Tritte gegen Pkw -

Einen hohen Schaden von mindestens 2.000 Euro ließen Vandalen an einem in der "Auwiese" geparkten Audi zurück. Der graue A3 parkte zwischen Samstagnachmittag (12.10.2019), gegen 17.00 Uhr und Sonntagmittag (13.10.2019), gegen 12.00 Uhr gegenüber der Firma Danobat-Overbeck. Mit einem festen Gegenstand trieben die Täter ca. 20 kleinere Dellen in die Bleche der Beifahrerseite, zerkratzten den Lack und traten gegen den Außenspiegel. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Schläge ins Gesicht beenden Besuch beim Oktoberfest -

Für eine 22-jährige Gladenbacherin endete der Besuch des Herborner Oktoberfestes am Freitagabend (11.10.2019) mit einer Gehirnerschütterung. Sie verbrachte die Nacht zur Beobachtung im Dillenburger Krankenhaus. Bei der Suche nach der unbekannten Schlägerin bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Während der Musik stand die junge Frau und ihre Bekannten auf den Bänken ihrer Bierzeltgarnitur und feierten zur Musik. Plötzlich verlor sie das Gleichgewicht und fiel rückwärts auf den Nachbartisch. Dort liegend schlug ihr eine Frau zweimal heftig ins Gesicht. Eine Freundin zog die Gladenbacherin vom Tisch und führte sie vor das Zelt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie ins Krankenhaus, wo eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Das Opfer beschreibt die Schlägerin als eine ca. 30 bis 35 Jahre alte, sehr korpulente - etwa 150 kg schwere - Frau mit dunklen schulterlangen Haaren. Im Zelt trug sie ein rotkariertes Hemd sowie eine dunkle Hose. Ermittler suchen nach der Schlägerin und fragen: Wer hat den Sturz der Gladenbacherin und die anschließenden Schläge beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Schlägerin machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Driedorf: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht -

Parkplatzrempler beim Edeka: Am Montagabend vergangener Woche (07.10.2019), touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes einen weißen Golf. Vermutlich beim Rangieren traf der flüchtige Unfallfahrer zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr die vordere Stoßstange und den vorderen Kotflügel der Beifahrerseite. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro.

Beim Vorbeifahren touchiert: Auf der Landstraße zwischen Driedorf und dem Potsdamer Platz berührten sich am Dienstagmorgen (15.10.2019) beim Vorbeifahren zwei Autos. Die 49-jährige Lenkerin eines grauen Ford Mondeo war gegen 07.30 Uhr bei Dämmerung in Richtung Driedorf unterwegs. Plötzlich geriet ein ihr entgegenkommender dunkler Geländewagen auf ihren Fahrbahnbereich und berührte beim Vorbeifahren ihren Ford. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer in Richtung Potsdamer Platz davon. Genauere Angaben zum Unfallwagen oder dessen Fahrer konnte die Driedorferin nicht machen. Die Reparaturkosten ihres Blechschadens werden auf 2.500 Euro geschätzt.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Zusammenstöße auf dem Edeka-Parkplatz oder auf der Landstraße zwischen Driedorf und dem Potsdamer Platz beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Driedorf: Werkzeuge aus Gartenhütte erbeutet -

Im Zeitraum von Montagnachmittag (14.10.2019) bis Dienstagmittag (15.10.2019) suchten Diebe ein Gartengrundstück in der Verlängerung der Limburger Straße auf. Zwischen 16.30 Uhr und 13.15 Uhr verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Hütte und griffen sich einen Rasenmäher, ein Stromaggregat, einen Hochentaster sowie Kleinwerkzeug im Gesamtwert von rund 750 Euro. Zeugen, die die Täter in der Feldgemarkung "Schulgarten" beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Werdorf: Heuballen brennen / Polizei ermittelt wegen Brandstiftung -

Gestern Mittag (15.10.2019) meldete eine Spaziergängerin einen Brand an einem Heuballenunterstand im Feld bei Werdorf. Die Brandstelle liegt in der Verlängerung der Bechlinger Straße. Gegen 12.00 Uhr rückte die Feuerwehr Aßlar aus und löschte das Feuer. Der Unterstand und das dort gelagerte Heu wurden durch den Brand und die Löscharbeiten zerstört. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei schließt momentan eine Selbstentzündung aus und ermittelt wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung. Die Ermittler der Kripo suchen Zeugen und fragen: Wem sind an dem Unterstand zwischen Montagabend (14.10.2019), gegen 18.00 Uhr und Montagmittag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Fahrrad vor Dunkelkaufhaus verschwunden -

Auf dem Karl-Kellner-Ring erbeuteten Fahrraddiebe ein schwarzes Mountainbike der Marke "Muddy Fox". Der Besitzer schloss sein Bike am Montagabend (14.10.2019), gegen 19.15 Uhr an einem Metallrahmen in Höhe des "Dunkelkaufhauses" fest. Als er fünf Minuten später zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Ost - A 45: Smart bei Regen in Schutzplanke gekracht und geflohen / Autobahnpolizei sucht Zeugen -

Eine Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle "Wetzlar-Ost" der A45 beschäftigt derzeit den Unfallfluchtermittler der Butzbacher Autobahnpolizei. Der Ermittler geht davon aus, dass der flüchtige Fahrer am 04.10.2019 (Freitag), gegen 14.35 Uhr von Hanau kommend bei Wetzlar-Ost in Richtung Limburg auf die B 49 abbog. Im Kurvenbereich war er auf regennasser Fahrbahn offensichtlich zu flott unterwegs und krachte mehrfach in die Leitplanke. Hierbei muss der Wagen erheblich beschädigt worden sein. An der Unfallstelle entdeckten Polizisten Kunststoffteile eines grauen "Smart". Die Polizei sucht Zeugen der Kollision und bittet um Hinweise zu einem grauen "Smart" mit frischen Unfallschäden oder mit einem kürzlich reparierten Unfallschaden. Hinweise erbitte die Autobahnpolizei in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Schöffengrund-Niederquembach: Grillhütte beschädigt -

Auf rund 800 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte an der Grillhütte in Niederquembach hinterließen. In der Zeit vom 13.10.2019 (Sonntag) bis zum 15.10.2019 (Dienstag) schlugen sie die Scheiben zweier Fenster ein. Hinweise zu den Vandalen oder zu Personen die sich im genannten Zeitraum an der Hütte aufhielten, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

