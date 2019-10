Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfälle in Weidelbach und Nauborn - Scheiben an Schule beschädigt - Frauen berauscht unterwegs - Opel in Wetzlar ausgeschlachtet -

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Weidelbach: Citroen übersehen -

Auf der Weidelbacher Straße prallten gestern Nachmittag (14.10.2019) zwei Fahrzeuge zusammen. Gegen 16.00 Uhr wollte der Fahrer eines Transits von der Straße "Zum Neuland" auf die Weidelbacher Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Ewersbach herannahenden Citroen. Der 58-jährige Fahrer im C1 konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und krachte in den Transit. Der 67-jährige Eschenburger im Transit und sein aus Driedorf stammender Unfallgegner blieben unverletzt. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Summe der Blechschäden kann noch nicht beziffert werden.

Dillenburg: Schulscheiben beschädigt -

Vermutlich mit Schüssen aus einer Luftpistole ließen Unbekannte an Scheiben der Johann-von-Nassau-Schule einen Schaden von rund 300 Euro zurück. Hierbei gingen jeweils die äußeren der doppeltverglasten Scheiben zu Bruch. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Montag (14.10.2019) auf Dienstag (15.10.2019) auf dem Schulgelände beobachteten oder denen dort in diesem Zeitraum Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn und Mittenaar: Berauscht im Auto unterwegs -

Herborner Polizisten kontrollierten am Montag (14.10.2019) zwei Autofahrerinnen. Beide standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Am Nachmittag stoppte eine Streife in der Herborner Austraße eine 41-jährige Audifahrerin aus Greifenstein. Ein Drogentest wies ihr die Einnahme von THC nach. Etwa zur selben Zeit überprüften Kollegen eine Golffahrerin in Mittenaar. Auch hier wies ein Drogentest der 38-jährigen Mittenaarerin den vorherigen Konsum von THC und Amphetamin nach. Für beide Frauen ging es auf die Herborner Wache, wo ihnen ein Arzt die Blutprobe abnahm. Auf sie kommen Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Wetzlar-Nauborn: Gegen geparkten BMW geprallt -

Auf der Wetzlarer Straße prallten heute um kurz nach Mitternacht (15.10.2019) zwei Pkw zusammen. Gegen 00.15 Uhr war der 42-jährige Fahrer eines Ford Transit in Richtung Laufdorf unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen dort geparkten 4-er BMW. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Reparatur der Fahrzeuge wird etwa 6.000 Euro kosten.

Wetzlar: Mit Navi und Radio geflohen -

Nachdem ein Dieb auf dem Gelände eines Opelhändlers in der Hermannsteiner Straße sich an einem weißen Zafira zu schaffen machte, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am späten Montagabend (14.10.2019), gegen 22.00 Uhr schlug der Unbekannte die Scheibe des Vans ein, baute das Navi samt Radio sowie weitere Abdeckungen aus der Mittelkonsole aus und rannte mit seiner Beute davon. Ein Zeuge beschreibt den Dieb als einen zwischen 170 und 180 cm großen Mann mit kurzen dunklen Haaren. Eine genauere Beschreibung ist dem Zeugen nicht möglich. Wer hat den Autoaufbrecher am Montagabend in der Hermannsteiner Straße noch beobachtet? Wem ist der rennende Mann dort aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten oder zum Verbleib der Beute machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell