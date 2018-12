BPOLI S: Mutmaßlicher Dieb vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagmorgen (09.12.2018) gegen 04:15 Uhr einen 20-jährigen mutmaßlichen Handydieb an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte vorläufig festgenommen. Der gambische Staatsangehörige aus dem Landkreise Calw steht im Verdacht, am Samstagabend (08.12.2018) das Mobiltelefon einer 18-jährigen Reisenden, welche das Handy in einem Zug im Stuttgarter Hauptbahnhof vergessen hatte, entwendet zu haben. Anhand von Lichtbildern aus der Überwachungskamera erkannte eine Bundespolizistin den Tatverdächtigen wieder. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Beamten zudem das mutmaßliche Diebesgut in dessen Hosentasche auf. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Meriam Kielneker

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell