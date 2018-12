BPOLI S: Zugbegleiterin beleidigt und bespuckt

Esslingen (ots) - Ein 37-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag (08.12.2018) gegen 15.10 Uhr eine Zugbegleiterin in einem Interregio-Express auf der Fahrt von Stuttgart nach Esslingen mehrfach beleidigt. Zudem bespuckte der wohnsitzlose Mann die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn und traf sie hierbei an den Schuhen sowie der Hose. Sie alarmierte daraufhin die Bundes- und Landespolizei. Der 37-jährige Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Personentunnel, wo ihn eine Streife der Bundespolizei im Rahmen der Fahndung vorläufig festnahm. Der deutsche Staatsangehörige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell