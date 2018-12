BPOLI S: Mehrere hundert Meter Absperrgitter entwendet und beschädigt

Heilbronn (ots) - Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Oktober und November mehrere hundert Meter Absperrzaun an der Bahnstrecke in Heilbronn-Klingenberg sowie an der Haltestelle Heilbronn-Sülmertor entwendet und zum Teil massiv beschädigt. Die Absperreinrichtungen des Typs "UPZ II" wurden im Rahmen von Baumaßnahmen aufgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 EUR. Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Bundespolizeirevier Heilbronn

Dieter Natterer

Telefon: 07131 / 888260-0

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell