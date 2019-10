Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Mit Provida Raser erwischt - Niesanfall bringt Unfall - Schultüren beschädigt - Drogenfahrt - Unfälle mit Bikern - Wohnungseinbrüche - Eier geworfen - Werkzeuge geklaut -

Dillenburg - A45: Mit Zivilfahrzeug Geschwindigkeit überwacht / Raser im Visier der Autobahnpolizei -

In der Nacht von Donnerstag (10.10.2019) auf Freitag (11.10.2019) vergangener Woche besetzten zwei Kollegen der Butzbacher Autobahnpolizei den Zivilwagen der Geschwindigkeitsüberwachung.

Sie brachten das sogenannte "Provida"-Fahrzeug der Autobahnpolizei auf der A45 im nördlichen Lahn-Dill-Kreis zum Einsatz. Diese PS-starken Fahrzeuge sind mit einer geeichten Messtechnik ausgestattet, die den vorausfahrenden Raser gleichzeitig mit Videotechnik aufzeichnet. Die Schnellfahrer werden nach der Messung gestoppt und sofort mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert.

In einem 80 km/h Bereich nahmen sie einen Schnellfahrer mit 102 km/h auf. Bei einem Tempolimit von 100 km/h erwischte es zwei Fahrer: einen mit 138 und den zweiten mit 131 "Sachen". Auf die drei Erwischten kommen Bußgelder zwischen 70 und 120 Euro sowie jeweils ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg zu.

Der Raser der Nacht kommt aus Nordrhein-Westfahlen. Der 33-Jährige überführte einen Opel "Insignia" mit roten Händlerkennzeichen und beschleunigte den Wagen zwischen Dillenburg und Haiger im 100 km/h Bereich auf Tempo 148. Nach der Messung lotsten die Polizisten den Opel auf den Autohof Wilnsdorf. Für den Raser werden 160 Euro Bußgeld fällig, zudem erwarten ihn ein vierwöchiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Eschenburg-Simmersbach: Auf Niesanfall folgt Unfall -

Mit Schmerzen an den Handgelenken und Prellungen musste ein 23-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen (12.10.2019) in die Ambulanz des Dillenburger Krankenhauses. Der Eschenburger war gegen 10.00 Uhr auf der Simmersbacher Straße unterwegs. Während eines Niesanfalls und aufgrund der tief stehenden Sonne verlor der die Kontrolle über seinen Golf und prallte am rechten Fahrbahnrand gegen das Heck eines dort geparkten Sattelaufliegers. Sein VW hat nur noch Schrottwert, die Schäden am Auflieger schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro.

Eschenburg- Hirzenhain: Schultür beschädigt -

Zwischen Mittwoch (09.10.2019) und Freitag (11.10.2019) beschädigten Unbekannte zwei Glastüren der Herbert-Hoover-Schule in Hirzenhain. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einer sogenannten Gotcha-Waffe auf die Scheiben schossen und so einen Sachschaden von 2.500 Euro verursachten. Hinweise zu Personen, die sich im genannten Zeitraum auf dem Schulgelände aufhielten, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Blutentnahme nach Drogenfahrt -

Weil sie unter dem Einfluss von Cannabis mit ihrem Golf unterwegs war, musste eine Sinnerin am Sonntagabend (13.10.2019) eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die 30-Jährige fiel einer Streife der Dillenburger Ordnungshüter in der Innenstadt auf. Der Drogenschnelltest wies ihr die Einnahme des Betäubungsmittels nach. Ein Arzt führte die Blutentnahme auf der Wache durch, anschließend durfte die Drogenfahrerin die Station wieder verlassen.

Sinn-Fleisbach: In den Graben ausgewichen -

Mit Prellungen kam ein Motorradfahrer am Sonntagabend (13.10.2019) nach einem Ausflug in den Straßengraben davon. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er mit seiner Hond zu flott auf der Landstraße zwischen Sinn und Fleisbach unterwegs war. Gegen 18.30 Uhr steuerte der Sinner auf der kurvenreichen Strecke in den Gegenverkehr. Eine 58-jährige Autofahrerin, die ihm entgegenkam, leitete sofort eine Vollbremsung ein. Letztlich musste der Biker seine Maschine nach links in den Straßengraben lenken, um ein Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Er stürzte und zog sich Prellungen zu. Die Schäden an seiner Honda belaufen sich auf rund 3.000 Euro.

Ehringshausen-Dillheim: In Wohnung eingestiegen -

Am Freitag (11.10.2019) hatten es Einbrecher auf Beute aus einer Wohnung eines Hauses in der Luisenstraße abgesehen. Zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner und drangen über ein lediglich gekipptes Erdgeschossfenster ein. Sie durchwühlten Schränke und Kommoden, ob sie Wertsachen mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen in der genannten Zeit in der Luisenstraße nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-B49: BMW-Fahrer übersieht Biker -

Am Samstagnachmittag (12.10.2019) prallten an der Ausfahrt Dalheim der B49 ein BMW und ein Kradfahrer zusammen. Der 58-jährige Biker aus Wetzlar trug schwere Verletzungen davon und wird im Wetzlarer Krankenhaus behandelt. Gegen 15.10 Uhr verließen der Biker, gefolgt von dem 33-jährigen BMW-Fahrer, von Limburg kommend die Ausfahrt. In der Abfahrt überholte der in Rheinland-Pfalz lebende Autofahrer den Hondafahrer, weil er ihn offensichtlich übersehen hatte. Hierbei berührten sich BMW und Honda und der Wetzlarer stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Wetzlarer Krankenhaus. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Solms-Niederbiel: Über Wintergarten eingestiegen -

Mit Schmuck von noch nicht bekanntem Wert flohen Wohnungseinbrecher in der Weingartenstraße. Die Diebe hatten sich zuvor gewaltsam über den Wintergarten Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft. Auf der Suche nach Beute durchsuchten die Diebe mehrere Zimmer. Die Einbruchschäden summieren sich auf ca. 700 Euro. Wann genau die Täter zuschlugen, kann momentan nicht gesagt werden. Die Bewohner entdeckten den Einbruch am Sonntagnachmittag (13.10.2019). Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Diebe in der Weingartenstraße beobachtet? Wem sind in den letzten Tagen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms- Oberndorf: Eier gegen Wand geworfen -

Am Samstag (12.10.2019), gegen 21.00 Uhr schmissen Unbekannte Eier gegen eine Hauswand. Die Täter bewarfen ein Wohnhaus in der Straße "Wetzlarer Berg" in Oberndorf. Den Schaden an der Hausfassade schätzt die Polizei auf rund 250 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg- Großrechtenbach: Einbruch zielt auf Werkzeuge -

In Rechtenbach brachen in der Nacht von Freitag (11.10.2019) auf Samstag (12.10.2019) Diebe in einen Betrieb in der Straße "In der Schmalheck" ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und suchten in dem auf Gartenwerkzeuge spezialisiertem Geschäft nach Beute. Sie ließen sechs Kettensägen, eine Akkuheckenschere und Bargeld mitgehen. Zurück blieben Einbruchschäden in Höhe von ca. 6.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Volpertshausen: Baumaschinen gestohlen -

Auf dem Gelände einer Baufirma in der Christiane-Vulpius-Straße schlugen in der Nacht von Freitag (11.10.2019) auf Samstag (12.10.2019) Autoaufbrecher zu. Zwischen 17.15 Uhr und 07.05 Uhr machten sich die Täter dort an einem blauen VW Crafter zu schaffen. Sie schlugen eine Scheibe ein, öffneten den Transporter und griffen sich Werkzeuge der Marken Hilti, Bosch und Stihl. Der Wert der Beute liegt bei rund 4.000 Euro. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird weitere 1.000 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Werkzeuge nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

