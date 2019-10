POL-LDK: - Sporthalle durchwühlt - Nach Flucht in Katzenfurt Zeugen gesucht - Benz erbeutet - Vandalen auf Baustelle und in Kirche - Mit Amphetamin im Blut unterwegs

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Driedorf: Diebe lassen sich einschließen -

Auf Beute aus der Driedorfer Sporthalle hatten Diebe in der vergangenen Nacht gehofft. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten sich gestern Abend (09.10.2019) während eines Trainings in die Halle schlichen, um sich einschließen zu lassen. Anschließend brachen sie einen Schlüsselkasten auf und versuchten Spinde aufzubrechen. Letztlich verließen sie die Halle durch einen Notausgang. Nach einer ersten Einschätzung ließen die Diebe keine Wertsachen mitgehen. Die Einbruchschäden können noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen gestern Abend an der Halle erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Katzenfurt: Unfallflucht am Bahnhof -

Im Laufe des Dienstags (08.10.2019) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Brückenstraße einen roten Suzuki Swift. Der Wagen parkte zwischen 08.40 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Bahnhofsparkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den hinteren Kotflügel der Fahrerseite des Swift und machte sich aus dem Staub. Die Reparatur des Schadens wird mindestens 300 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Eingebrochen und Benz geklaut -

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Untergasse ließen die Diebe einen rund 12.000 Euro teuren Mercedes mitgehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter sich in der Nacht von Mittwoch (09.10.2019) auf Donnerstag (10.10.2019) gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafften. Sie griffen sich die Autoschlüssel der weißen C-Klasse und fuhren mit dem Kombi davon. Der Wagen ist mit den Kennzeichen WZ-CM 74 zugelassen. Die Polizei fragt: Wer hat die Täter in der Untergasse beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des weißen C-Klasse Kombis machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Auf Baustelle und in Kirche randaliert -

Im Zeitraum von Samstag (05.10.2019) bis Montag (07.10.2019) machten sich unbekannte Vandalen auf der Baustelle der St. Anna Kirche in der Hubertusstraße zu schaffen. Sie zerstörten Gerüstteile, Zementsäcke und Isoliermaterial und beschädigten im Pfarrbüro einen Stuhl. Zudem verschmierten sie in einigen Räumen Betonfarbe. Zeugen, die die Täter am Wochenende an der Kirche beobachteten oder die sonst Angaben zu den Vandalen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Urintest weist Amphetamin nach -

Mit einer Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache endete für eine Braunfelserin gestern Nachmittag (09.10.2019) eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten kontrollierten die Fiatfahrerin gegen 13.00 Uhr in der Wetzlarer Straße. Da der Verdacht bestand, dass die 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, führten die Ordnungshüter einen Drogenvortest durch. Dieser schlug auf Amphetamin an. Die Drogenfahrerin musste mit auf die Wache, wo ihr ein Arzt die Blutprobe abnahm. Anschließend durfte sie die Polizeistation wieder verlassen.

