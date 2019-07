Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen nach Unfallflucht in Bendorf gesucht

Bendorf (ots)

Im Zeitraum vom 06.07. bis 27.07.2019 kam es in der Bergstraße in Bendorf zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden an einer Hausfassade.

Da der Schaden in einer Höhe von ca. 3,50 m an dem Haus entstanden ist, wird von einem Lkw oder landwirtschaftlichen Fahrzeug als Verursacher ausgegangen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Hinweise bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf



Tel.: 02622/9402-0

pibendorf@polizei.rlp.de

SB: PHK Kahle



