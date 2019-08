Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Rollerfahrerin durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizei sucht Fahrerin eines silberfarbenen Pkw

Kalkar - Altkalkar (ots)

Eine 50jährige Frau aus Kalkar fuhr mit ihrem Elektroroller am Mittwoch (28. August 2019) gegen 12.50 Uhr von einem Parkplatz an der Gocher Straße kommend geradeaus in Richtung Behrnenweg. Zeitgleich bog die Fahrerin eines silberfarbenen Pkw, der eventuell ein BMW war, vor ihr links ab.

Daraufhin verlor die Rollerfahrerin die Kontrolle über ihr Zweirad, fuhr in den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Ampelmast. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Duisburger Unfallklinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die Gocher Straße gesprerrt.

Die Fahrerin des silberfarbenen Pkw setzte ihre Fahrt in Richtung Kreisverkehr und dann in Richtung Kalkar-Kehrum fort. Zeugenhinweise zu dem silberfarbenen Pkw mit Klever Kennzeichen und der etwa 50jährigen Fahrzeugführerin bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell