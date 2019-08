Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in einen Getränkemarkt

Kaltgetränke und Zigaretten erbeutet

Goch (ots)

Um in einen Getränkemarkt einzubrechen, schlug ein Unbekannter am Donnerstag (29. August 2019) gegen 01.00 Uhr die Glasschiebetür eines Getränkemarktes an der Jurgensstraße ein. Die zersplitterte Tür drückte er anschließend auf und gelangte so ins Geschäft.

Hier entwendete er Getränkeflaschen aus einem Kühlschrank sowie mehrere Zigarettenschachteln und flüchtete anschließend.

Bei der Tatausführung wurde der bislang unbekannte Täter aufgenommen. Er ist männlich, hat kurze, dunkle Haare und eine sportliche Figur. Bekleidet war er mit einer Kappe, einer knielangen Hose und Sportschuhen.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02821 - 1080. (ms)

