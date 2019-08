Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Fahrradfahrer gesucht

Geldern (ots)

Der 46-jährige Fahrer eines grauen Nissan aus Geldern bog am Dienstag (27. August 2019) gegen 16.00 Uhr vom Kreisverkehr am Harttor aus kommend in den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab und übersah dabei einen Fahrradfahrer, so dass es auf dem Radweg zu einer Kollision kam.

Der Radfahrer stellte sein Mountainbike am Straßenrand ab und geriet über das Fehlverhalten des Pkw-Fahrers scheinbar so in Wut, dass er mit beiden Fäusten gegen die Heckklappe des Nissan schlug und anschließend mit beiden Füßen gegen die Heckklappe sprang.

Der überraschte Gelderner sah im Rückspiegel wie sein Pkw beschädigt wurde.

Der Radfahrer fuhr kommentarlos weiter in Richtung Veert. Er wird als etwa 20 Jahre alt, 180 cm groß, blond und schlank beschrieben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

