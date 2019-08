Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbrecher lösten Alarm aus

Flucht ohne Beute

Emmerich am Rhein (ots)

In die Ausbildungsstätte für den Gastronomiebereich an der Kurfürstenstraße stiegen in der letzten Nacht (28. August 2019) gegen 00.45 Uhr Einbrecher durch ein Oberlicht ein. Sie öffneten in den Räumlichkeiten Schränke und Schubladen und durchsuchten sie. Als sie den akustischen Alarm auslösten, flüchteten die Unbekannten durch ein Flurfenster ohne Beute gemacht zu haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 - 7830. (ms)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

