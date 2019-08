Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Wechselbetrüger erbeuten Geld aus Supermarktkasse

Uedem (ots)

Am Dienstag (26. August 2019) gegen 17:00 erbeuteten vier unbekannte Personen in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße mit einem Wechselgeldtrick rund 2100 Euro. Zwei Männer und zwei Frauen zahlten an der Kasse zunächst ihren gemeinsamen Einkauf. Eine der Frauen bat daraufhin die Kassiererin, ihre zwei 50-Euroscheine in zehn 10-Euroscheine zu wechseln. Die Unbekannte sprach nur sehr gebrochen Deutsch und wollte der Kassiererin zeigen, in welcher Stückelung sie die Geldscheine gewechselt haben wollte. Dazu griff sie wiederholt in die Kasse. Auch die drei anderen Personen redeten auf die Kassiererin in einer ihr unbekannten Sprache ein. Einen Diebstahl konnte die Angestellte in dem Moment jedoch noch nicht feststellen. Erst bei der Kassenabrechnung wurde der Fehlbetrag offensichtlich. Die Mitarbeiterin des Supermarktes beschreibt die vier Tatverdächtigen wie folgt: Alle Personen waren ca. 30 Jahre alt und hatten einen dunkleren Teint. Die Frau, die um den Wechselvorgang bat, war ca. 170cm groß und hatte dunkle, zu einem Zopf gebundene Haare. Sie trug ein pinkes T-Shirt und eine dunkle Umhängetasche. Die zweite Frau trug ebenfalls ein pinkes T-Shirt. Die beiden Männer waren ca. 180cm groß und hatten gekräuselte Haare. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

