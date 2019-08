Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Lager-Container

Täter flüchten ohne Beute

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Montag (26. August 2019), 06:55 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Container auf dem Gelände eines Krankenhauses an der Clemensstraße auf. In dem Container werden Materialien für das Gebäudemanagement gelagert. Die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell