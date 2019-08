Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Zwei Personen leicht verletzt nach Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Emmerich am Rhein (ots)

Der blaue Toyota befuhr am Montag (26. August 2019) um 22.55 Uhr den Blackweg in Vrasselt in Richtung der Reeser Straße, als er in der dortigen Linkskurve frontal gegen ein Eisentor fuhr, von diesem abprallte und seitlich gegen eine Straßenlaterne gedrückt wurde.

Die beiden Insassen, ein Ehepaar aus Emmerich im Alter von 34 und 35 Jahren, waren alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Den eingesetzten Beamten gegenüber gaben beide an, nicht gefahren zu sein. Ihnen wurden auf der Polizeiwache Blutproben entnommen sowie weitere Ermittlungen zu diesem Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell