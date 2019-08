Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Körperverletzung nach Streit

Drei Personen leicht verletzt

Emmerich (ots)

Auf dem Gehweg der Gerhard-Storm-Straße griff eine mehrköpfige Personengruppe am Sonntag (25. August 2019) gegen 02.30 Uhr vier Passanten an. Vorausgegangen war ein verbaler Streit, der dann in einem körperlichen Angriff mündete. Drei der vier zwischen 21 und 27 Jahre alten Geschädigten aus Emmerich wurden durch den Vorfall leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Darüber hinaus wurde ein dort abgestellter VW Touran beschädigt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte unter Telefon 02822 - 7830 an die Kripo Emmerich. (ms)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell